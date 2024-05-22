Про це заявив голова комітету Дмитро Наталуха.
За його словами, пропозиції “надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників й сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них”.
«Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати, – розповідає Дмитро Наталуха.
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий – це квотне бронювання по галузях.
Заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що ідея економічного бронювання буде обговорюватися. Однак, за його словами, на столі зараз немає законопроєктів, які б пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі.
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