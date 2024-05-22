У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

Про це заявив голова комітету Дмитро Наталуха.

За його словами, пропозиції “надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників й сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них”.

«Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати, – розповідає Дмитро Наталуха.

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий – це квотне бронювання по галузях.

Заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що ідея економічного бронювання буде обговорюватися. Однак, за його словами, на столі зараз немає законопроєктів, які б пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі.