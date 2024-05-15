Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати планують надати Україні додаткову допомогу у вигляді 2 мільярдів доларів для зміцнення військових потужностей.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Це фінансування буде спрямоване на підтримку української промислової бази. Більше того, США також постачатимуть до України військову техніку, боєприпаси, ракети та засоби протиповітряної оборони з метою підтримки на лінії фронту.

Ентоні Блінкен додав, що США “приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО, намагаються переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну”.

Щодо дозволу використання американського озброєння для ударів по Росії, Блінкен підкреслив, що це рішення, яке повинна приймати сама Україна, а США не заохочує до ударів по території Росії.

“Це ті рішення, які сама Україна приймає, приймає заради самої себе. Ми ж зробимо все необхідне, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги на полі бою”, — наголосив Блінкен.

Україна, за словами Блінкена, “з приводу переговорів, звичайно, сама ухвалює рішення”. За його словами, ані Сполучені Штати, ані інші країни не можуть брати в цьому участь.

“Якби Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона би відреагувала на це. Але Путін демонструє практично кожен день прямо протилежні наміри.

Україна сама повинна відповісти на це питання. Ми чітко заявляємо і підтримуємо Україну, підтримуємо її рішення. І жодні проблеми не можуть вирішуватися без участі України”, — наголосив Блінкен.

Блінкен повідомив, що Сполучені Штати можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів. Важка робота над цією угодою, каже він, вже завершена.

Також він не виключив зустрічі президентів США та України під час Саміту миру у Швейцарії.