Польща та країни Балтії надішлють свої війська в Україну, якщо росіяни досягнуть стратегічного прориву на сході країни через "половинчату" допомогу з боку Заходу.

Про це заявляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на неназваних парламентарів балтійських країн.

Повідомляється, що минулого тижня на конференції імені Леннарта Мері у Таллінні депутати балтійських парламентів попередили представників уряду Німеччини про можливі наслідки їхньої політики.

За словами видання, якщо росіяни здійснять стратегічний прорив на сході України через “половинчату допомогу” Києву з боку Заходу, ситуація може різко загостритися.

У такому випадку країни Балтії та Польща не будуть чекати, доки російські війська розмістяться на їхньому кордоні, а замість цього вони самі введуть свої війська в Україну, як нібито заявили балтійські політики.

За інформацією Der Spiegel, внаслідок цього дії НАТО стануть стороною конфлікту — цього ж “бояться” канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.