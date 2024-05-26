Про це заявляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на неназваних парламентарів балтійських країн.
Повідомляється, що минулого тижня на конференції імені Леннарта Мері у Таллінні депутати балтійських парламентів попередили представників уряду Німеччини про можливі наслідки їхньої політики.
За словами видання, якщо росіяни здійснять стратегічний прорив на сході України через “половинчату допомогу” Києву з боку Заходу, ситуація може різко загостритися.
У такому випадку країни Балтії та Польща не будуть чекати, доки російські війська розмістяться на їхньому кордоні, а замість цього вони самі введуть свої війська в Україну, як нібито заявили балтійські політики.
За інформацією Der Spiegel, внаслідок цього дії НАТО стануть стороною конфлікту — цього ж “бояться” канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.
- Байден “рішуче налаштований”, щоб солдати Сполучених Штатів не воювали в Україні
- Деякі країни вже тренують військових в Україні, — Прем’єрка Естонії
- Польща не коментує можливу передачу свого війська на допомогу в Україну