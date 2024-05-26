Про це заявляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на неназваних парламентарів балтійських країн.

Повідомляється, що минулого тижня на конференції імені Леннарта Мері у Таллінні депутати балтійських парламентів попередили представників уряду Німеччини про можливі наслідки їхньої політики.

За словами видання, якщо росіяни здійснять стратегічний прорив на сході України через “половинчату допомогу” Києву з боку Заходу, ситуація може різко загостритися.

У такому випадку країни Балтії та Польща не будуть чекати, доки російські війська розмістяться на їхньому кордоні, а замість цього вони самі введуть свої війська в Україну, як нібито заявили балтійські політики.

За інформацією Der Spiegel, внаслідок цього дії НАТО стануть стороною конфлікту — цього ж “бояться” канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

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