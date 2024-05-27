липні, опісля підвищення тарифів на електроенергію, терміни відключень світла можуть суттєво збільшитися, особливо у Києві.



Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Це пов’язують з літом, коли на профілактичний ремонт реакторів АЕС накладається спека і зростання споживання через кондиціонери.

«Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо більшим уже в липні, тож терміни відключень можуть серйозно збільшитися», — каже Омельченко.

Особливо це відчують мешканці Києва, оскільки у столиці багато критичної інфраструктури.

З березня Україна пережила п’ять масованих російських ударів з енергетики. Через це країна втратила 8 гігаватів потужності, а технічно може імпортувати максимум 2 гігавати. Українські енергетики продовжують відновлювати генерацію та просять мешканців максимально економити світло.

До кінця травня Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.