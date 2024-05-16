Сьогодні за вказівкою НЕК "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень — з 16:00

Про це повідомили в ДТЕК.

“На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Компанія навела посилання, за якими можна перевірити графіки у чат-ботах в Telegram:

Водночас у “ДТЕК Київські електромережі” повідомили, що стабілізаційні відключення згідно з лімітами споживання електроенергії, які доведені НЕК “Укренерго”, діятимуть з 16:00 до 00:00.