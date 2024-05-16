Про це повідомили в ДТЕК.
“На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень”, – йдеться у повідомленні.
Компанія навела посилання, за якими можна перевірити графіки у чат-ботах в Telegram:
Водночас у “ДТЕК Київські електромережі” повідомили, що стабілізаційні відключення згідно з лімітами споживання електроенергії, які доведені НЕК “Укренерго”, діятимуть з 16:00 до 00:00.
“Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна, спостерігається значний дефіцит електроенергії. Тому, після 00:00 до 9:00, 17 травня можливе продовження відключень”, – поінформували в компанії.
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