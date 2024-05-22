У середу, 22 травня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони сучасними західними системами та підготовку до Глобального саміту миру.

Про це повідомляє пресслужба українського Офісу президента.

“Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Андрій Єрмак детально поінформував про ситуацію на фронті та наголосив на важливості посилення нашої протиповітряної оборони сучасними західними системами. Під час розмови керівник Офісу глави держави розповів про підготовку України до першого Глобального саміту миру та важливість участі в ньому країн з усіх континентів”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили саміт НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9–11 липня 2024 року. Окремо приділили увагу угоді про гарантії безпеки між Україною та США, робота над якою наближається до завершення.

У повідомленні зазначається, що Єрмак подякував Саллівану, президенту США Джо Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі з повномасштабною російською агресією, а також за оборонний пакет, який уже працює на полі бою.