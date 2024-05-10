Про це повідомили в ОП.

Під час розмови була обговорена важливість залучення максимальної уваги до першого Глобального саміту миру. Єрмак висловив подяку за підтримку та увагу до України, а також за важливі сигнали про необхідність продовження допомоги.

Під час обговорення Пенну було розповідано про підготовку до саміту, який має стати важливою подією на дипломатичному рівні для наближення справедливого миру для України.

Єрмак підкреслив, що розповсюдження інформації про цей захід серед усіх країн світу має велике значення, оскільки присутність кожної з них є дуже важливою для України.

«Росія сьогодні використовує всі можливості для тиску та впливу на ці держави. Консолідація світових лідерів на Саміті миру допоможе нам показати Росії, Путіну, що він в ізоляції», – зазначив Єрмак.