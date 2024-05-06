Про це єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок.

Зазначено, що цей крок відповідає новій стратегії ЄС у сфері оборонної індустрії.

“Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв’язки між європейською та українською оборонними індустріями”, – зауважив Бретон.

Офіс спрямований на підтримку співпраці між європейськими та українськими оборонними компаніями, а також стартапами.

“Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві – щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась”, – сказав Бретон.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив цю ініціативу та зазначив, що вже ведеться робота над створенням завдань та структури Офісу.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також висловив переконання у можливості закуповувати озброєння для України в українських компаніях та швидко передавати його для військової підтримки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також заявила про відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві ще в лютому.