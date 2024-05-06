Російська нафтогазова промисловість стикається зі значною нестачею робочої сили через мобілізацію економіки на війну та демографічну кризу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вказується, що енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї. Один аванс для російського солдата, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Це є наслідком зменшення робочої сили в країні, стала більш гострою через вторгнення в Україну.

“Ця проблема не зовсім нова — Росія майже два десятиліття стикається зі скороченням населення працездатного віку. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія Covid додала виклику, але вторгнення в Україну значно загострило його”, — зазначає видання.

Брак кадрів відчутний на підприємствах у всіх секторах економіки, включаючи нафтогазову галузь. Хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

«Нестача персоналу торкнулася навіть багатих галузей. Нафтогазовий сектор може дозволити собі залучати працівників з вищими зарплатами, але держава конкурує, пропонуючи військові контракти», — сказав Олексій Захаров, президент онлайн-рекрутера Superjob.ru.