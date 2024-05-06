Про це в етері телемарафону сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

«Російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських військ на півдні. Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було три спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки. Так само ситуація в Роботиному досить складна. Також ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига. Зранку росіяни скинули вже шість КАБів», – сказав Плетенчук.

“Суттєвих” змін у характері дій сил РФ не виявлено, як і ознак створення наступальних угруповань, додав він.

Плетенчук стверджує, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня російські війська втратили 144 осіб особового складу, 76 з них – це безповоротні втрати.