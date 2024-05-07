У Європейському союзі розглядають можливість заборони для політичних партій, аналітичних центрів та інших груп отримувати фінансування від Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Це обмеження планують ввести в рамках наступного пакету санкцій проти Росії.

Зазначається, таке обмеження вводиться через занепокоєння щодо дезінформації, що походить від Кремля, особливо в контексті майбутніх виборів до Європарламенту в червні.

Очікується, що новий пакет санкцій також включатиме заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями з російським Центробанком. Ця система була запущена Росією наприкінці 2014 року після окупації Криму і є своєрідною альтернативою системі SWIFT.

“Заходи, які обговорюються, включають заборону імпорту російського гелію, посилення експортних обмежень на марганцеву руду та інші рідкоземельні компоненти, а також заборону доступу до портів приблизно для 11 суден, підозрюваних у допомозі Росії у військових діях”, — повідомляють анонімні джерела, яких цитує Bloomberg.

Ці кроки входять в рамки загальної стратегії санкцій проти Росії.

Раніше, представники України та Єврокомісії також заявляли про плани введення нових санкцій проти РФ, спрямованих зокрема проти військово-промислового комплексу та програм розробки хімічної та біологічної зброї.