Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Це обмеження планують ввести в рамках наступного пакету санкцій проти Росії.
Зазначається, таке обмеження вводиться через занепокоєння щодо дезінформації, що походить від Кремля, особливо в контексті майбутніх виборів до Європарламенту в червні.
Очікується, що новий пакет санкцій також включатиме заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями з російським Центробанком. Ця система була запущена Росією наприкінці 2014 року після окупації Криму і є своєрідною альтернативою системі SWIFT.
“Заходи, які обговорюються, включають заборону імпорту російського гелію, посилення експортних обмежень на марганцеву руду та інші рідкоземельні компоненти, а також заборону доступу до портів приблизно для 11 суден, підозрюваних у допомозі Росії у військових діях”, — повідомляють анонімні джерела, яких цитує Bloomberg.
Ці кроки входять в рамки загальної стратегії санкцій проти Росії.
Раніше, представники України та Єврокомісії також заявляли про плани введення нових санкцій проти РФ, спрямованих зокрема проти військово-промислового комплексу та програм розробки хімічної та біологічної зброї.
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