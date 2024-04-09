Про це він заявив під час виступу на заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті.
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
“Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти”, – додав він.
Також, зазначив віцеголова Єврокомісії, відомство вивчає способи протидіяти обходу санкцій через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.
“Ми продовжимо чинити тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не перебували. Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал”, – запевнив Домбровскіс.
- Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень — Генштаб
- На Херсонщині ворог намагається вибити наші підрозділи із плацдармів, — СВУ
- У Австралії вимагають конфіскувати 9 млрд доларів російських активів для України