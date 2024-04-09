Домбровскіс спрогнозував, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений навесні.

Про це він заявив під час виступу на заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

“Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти”, – додав він.

Також, зазначив віцеголова Єврокомісії, відомство вивчає способи протидіяти обходу санкцій через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.

“Ми продовжимо чинити тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не перебували. Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал”, – запевнив Домбровскіс.