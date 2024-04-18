Про це він сказав журналістам на саміті міністрів закордонних справ країн G7, який відбувається на острові Капрі, повідомляє Reuters.
“Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити: “О, США це зроблять”. Ми повинні зробити. В нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх з наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, та відправити в Україну, де вирує війна”, — сказав Боррель.
За його словами, в іншому разі енергосистема України буде зруйнована через російські осбтріли.
“І жодна країна не може воювати, не маючи електрики вдома, на заводах, в інтернеті, у всьому”, — пояснив дипломат.
Як сказав Боррель, він шкодує, що “внутрішня політика” в США затримує необхідний пакет допомоги для України.
Раніше він повідомиі, що Євросоюз має терміново надати Україні більше засобів ППО та боєприпасів.