Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС повинні надіслати свої системи протиповітряної оборони для посилення ППО України

Про це він сказав журналістам на саміті міністрів закордонних справ країн G7, який відбувається на острові Капрі, повідомляє Reuters.

“Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити: “О, США це зроблять”. Ми повинні зробити. В нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх з наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, та відправити в Україну, де вирує війна”, — сказав Боррель.

За його словами, в іншому разі енергосистема України буде зруйнована через російські осбтріли.

“І жодна країна не може воювати, не маючи електрики вдома, на заводах, в інтернеті, у всьому”, — пояснив дипломат.

Як сказав Боррель, він шкодує, що “внутрішня політика” в США затримує необхідний пакет допомоги для України.