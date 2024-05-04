Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, провів телефонну розмову з Петером Сіярто, міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини. Під час розмови сторони обговорили стан українсько-угорських відносин.

Про це відомо з повідомлення пресслужби ОПУ.

Сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин і запланували подальші кроки для розвитку співпраці. Єрмак і Сіярто підкреслили важливість постійного особистого контакту для знаходження взаємовигідних рішень і вирішення двосторонніх питань.

Вони зауважили, що комунікація відбувається за планом. У березні цього року угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина готова відкрито обговорювати співпрацю з РФ у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій, на відміну від деяких інших держав, які роблять це приховано.

Раніше було відомо, що 11 січня глава МЗС Угорщини відвідав Ужгород, де зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Після зустрічі Кулеба повідомив, що переговори тривали понад шість годин і українська та угорська сторони домовилися вирішити питання про права нацменшин.