Прем'єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан, під час спільної пресконференції з президентом Китаю, Сі Цзіньпіном, заявив про підтримку мирного плану Китаю щодо конфлікту в Україні.

Про пише Financial Times.

Ця позиція викликає суперечки, оскільки її розглядають як відступ від підходу НАТО, який наголошує на захисті суверенітету та територіальної цілісності і розглядає мирний план Китаю як подібний до капітуляції.

Орбан також закликав до негайного припинення вогню та розпочаття мирних переговорів.

“Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир… Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном”, — сказав Орбан під час спільної пресконференції з президентом Сі.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина розглядає можливість розширення співпраці з Китаєм у сфері атомної енергетики, яка до цього моменту не була в основному вирішена.

“Є сфери, де Китай є найкращим у світі, в тому числі де він поступається світові”, — сказав Орбан.

Він також додав, що електричні транспортні засоби, залізниці та інформаційні технології є сферами, де Угорщина прагне співпрацювати.

Під час зустрічі було підписано 18 економічних угод між Китаєм і Угорщиною. Ці угоди стосувалися таких проектів, як створення вантажної залізниці навколо Будапешта, високошвидкісного залізничного сполучення між столичним аеропортом та центром міста, а також будівництво нафтопроводу між Угорщиною та Сербією.

Перед візитом до Будапешта, президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Комісії Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляйєн. Обидва лідери закликали китайського президента забезпечити більш збалансовану торгівлю з Європою та використати свій вплив на Росію для припинення війни з Україною.