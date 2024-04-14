Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш наголосив на майстерності українських льотчиків та ефективному застосуванні західних зразків озброєння під час проведення операції з ураження пункту управління ворога в окупованому Луганську.

Про це він сказав сьогодні під час прямого ефіру телемарафону “Єдині новини”.

“Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині”, — сказав він.

Як стало відомо, у результаті цієї операції було ліквідовано особовий склад ворога та техніку.

На думку Євлаша, Україні потрібно більше ракет від західних партнерів, оскільки вони допомагають знищувати ворога на далеких відстанях.

“Нам необхідно більше подібних ракет, в тому числі й SCALP, Storm Shadow, Taurus. Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати “довгу руку” для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни”, — зауважив Євлаш.

Нагадаємо, сьогодні вранці командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про те, що українські пілоти здійснили у суботу, 13 квітня, результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині. Олещук наголосив, що таких ударів по тилах російських військ буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.