Експерти в даний час встановлюють точний тип ракети, яку вчора російська армія використала під час обстрілу території Полтавщини.

Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив Суспільному.

Наразі розглядаються дві версії: ракета Х-59 або Х-35.

Зазначається, що офіційна експертиза триває, але ймовірніше за все це була ракета Х-59.

Це радянська тактична протикорабельна ракета, яка запускається з повітря. Він пояснив, що ракетний обстріл було здійснено за допомогою тактичної авіації.