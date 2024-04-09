Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив Суспільному.

Наразі розглядаються дві версії: ракета Х-59 або Х-35.

Зазначається, що офіційна експертиза триває, але ймовірніше за все це була ракета Х-59.

Це радянська тактична протикорабельна ракета, яка запускається з повітря. Він пояснив, що ракетний обстріл було здійснено за допомогою тактичної авіації.

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