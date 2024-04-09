Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив Суспільному.
Наразі розглядаються дві версії: ракета Х-59 або Х-35.
Зазначається, що офіційна експертиза триває, але ймовірніше за все це була ракета Х-59.
Це радянська тактична протикорабельна ракета, яка запускається з повітря. Він пояснив, що ракетний обстріл було здійснено за допомогою тактичної авіації.
- Удар по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: загинула людина
- Ситуація в енергосистемі на 9 квітня: атака на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях, — Міненерго
- Росія обстріляла з безпілотників шість регіонів України