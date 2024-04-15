Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.
“Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС”, — написала фон дер Ляйєн.
Затвердження плану сьогодні є важливим кроком вперед і відкриває шлях до регулярних виплат з Фонду для України.
“Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро”, — зауважила вона.
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