Єврокомісія рекомендує Раді ЄС затвердити план реформ України, що дозволить надати країні допомогу у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.

“Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС”, — написала фон дер Ляйєн.

Затвердження плану сьогодні є важливим кроком вперед і відкриває шлях до регулярних виплат з Фонду для України.

“Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро”, — зауважила вона.