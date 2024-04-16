Єврокомісія схвалила план реформ, запропонований урядом України у межах програми Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 мільярдів євро фінансової допомоги протягом 2024 – 2027 років.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Планом визначені 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в межах ініціативи щодо України, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелений» і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

За оцінками Єврокомісії, план реформ “у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі”.

План є основою для відбудови України та містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу, йдеться у повідомленні.

Після оцінки Єврокомісії для затвердження плану реформ потрібне погодження країн-членів ЄС, на яке відводиться один місяць. Після нього Європейська комісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.