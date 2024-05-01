У квітні Україна експортувала рекордний за час повномасштабного вторгення РФ обсяг продукції — більше 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув 3,3 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

“Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року”, – відзвітувала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку торік, що дозволяє Україні експортувати зерно та метал зокрема.

“Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів”, – пояснили у відомстві.