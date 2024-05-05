Приватні кредитори з України на переговорах про реструктуризацію євробондів будуть настоювати на відновленні виплат.

Про це повідомила газета Wall Street Journal.

Приватні кредитори України на переговорах про реструктуризацію євробондів будуть вимагати відновлення виплат вже у 2025 році. Компанії, такі як BlackRock та Pimco, створили комітет і найняли юристів для участі в переговорах з Україною. Вони сподіваються отримати відсоткові платежі в обмін на прощення значної частини непогашеного держборгу.

Офіційні кредитори з Великої сімки дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза закінчується в серпні 2024 року. Україна прагне домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.

На ринку не виключають, що Україна може звертатися до кредиторів з проханням про реструктуризацію боргу. Це видно з аналізу боргової стійкості (DSA) України, проведеного Міжнародним валютним фондом під час останнього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Хоча у документах немає прямого згадування про списання боргу, МВФ вказує на необхідність зниження державного боргу до 82% ВВП до 2028 року і до 65% ВВП до 2033 року.