Про це повідомила газета Wall Street Journal.
Приватні кредитори України на переговорах про реструктуризацію євробондів будуть вимагати відновлення виплат вже у 2025 році. Компанії, такі як BlackRock та Pimco, створили комітет і найняли юристів для участі в переговорах з Україною. Вони сподіваються отримати відсоткові платежі в обмін на прощення значної частини непогашеного держборгу.
Офіційні кредитори з Великої сімки дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза закінчується в серпні 2024 року. Україна прагне домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.
На ринку не виключають, що Україна може звертатися до кредиторів з проханням про реструктуризацію боргу. Це видно з аналізу боргової стійкості (DSA) України, проведеного Міжнародним валютним фондом під час останнього перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Хоча у документах немає прямого згадування про списання боргу, МВФ вказує на необхідність зниження державного боргу до 82% ВВП до 2028 року і до 65% ВВП до 2033 року.