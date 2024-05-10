Про це повідомляє Politico.

Виступ Кемерона у Національному центрі кібербезпеки Великої Британії було схарактеризувати як його першу велика промова після повернення до уряду в листопаді.

Він використав цю можливість, щоб звернутися до європейських союзників, які, “схоже, не бажають інвестувати (в оборону), навіть коли на нашому континенті вирує війна”, і закликав союзників по НАТО встановити “новий орієнтир” – витрачати 2,5% ВВП на оборону перед самітом до 75-ї річниці створення НАТО 9-11 липня.

Велика Британія пообіцяла досягти цієї цілі до 2030 року. Опозиційна Лейбористська партія відмовилася підтверджувати обіцянку, заявивши, що уряд не вказав, як буде фінансуватися ця ініціатива. Кемерон зазначив, що на майбутніх загальних виборах у Великій Британії, які очікуються восени цього року, “безпека безперечно стоїть у виборчому бюлетені”.

“Від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста холод знову опустився на європейський континент, і найближчі до Росії країни бачать, що відбувається в Україні, і цікавляться, чи будуть вони наступними. Це світ більш небезпечний, нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість із нас коли-небудь усвідомлювала, що ми повинні змиритися з цим фактом і діяти відповідно — не через рік чи два, не через кілька місяців, а зараз”, — зазначив він.

Очільник британської дипломатії нагадав, що підтримував те, щоб Британія залишилася в ЄС, але зазначив, що зараз він зосереджений на тому, щоб країна та ЄС мали “найкращі можливі стосунки — не як члени, а як друзі, сусіди та партнери”.