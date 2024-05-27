Повідомлення про це розмістила пресслужба Ради ЄС.
Рада ЄС затвердила створення нового санкційного режиму у відповідь на систематичні репресії, які здійснює російська влада проти нелояльних до режиму. З такою пропозицією виступив головний дипломат Євросоюзу після смерті в ув’язненні критика Путіна Алексєя Навального.
Окрім можливості персональних санкцій, санкційний режим передбачає обмеження на експорт у Росію обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій, стеження та прослуховування.
У межах нового режиму одразу затвердили санкції проти однієї юридичної і 19 фізичних осіб.
Під санкції потрапила Федеральна пенітенціарна служба РФ як відомство, відповідальне за становище у в’язницях.
Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції – прокурори та представники російської судової системи, які відігравали провідну роль у засудженні Навального та ув’язненні за надуманими звинуваченнями відомого російського правозахисника Олега Орлова і мисткині Александри Скочиленко.
Щодо цих осіб застосують замороження активів і заборону на в’їзд чи транзит територією країн ЄС, а громадянам і юрособам у ЄС буде заборонено передавати їм будь-які кошти.
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