Володимир Зеленський, Президент України, оголосив про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських медіа та компаній, включаючи ті, що діють на тимчасово окупованій території Криму.

Про це йдеться в новому указі №340/2024.

Рішення РНБО України від 22 травня затвердило застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти 68 юридичних і двох фізичних осіб.

Санкції було введено проти телекомпаній “НТВ Плюс”, “Перший канал. Всесвітня мережа”, “Звезда”, “ТНТ Телесеть”, “Петербург”, “Рен ТВ”, ТРК “Крим”, газет “Известия”, “Московский комсомолец” та інших.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко буде контролювати виконання рішення. Кабмін, СБУ і Національний банк України повинні забезпечити виконання та контроль ефективності санкцій.

Міністерство закордонних справ повинно сповістити відповідні органи Європейського Союзу, США та інших країн про застосування санкцій і порушити перед ними питання про введення подібних обмежувальних заходів.