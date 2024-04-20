Відповідно до законопроєкту, китайська компанія ByteDance повинна продати свою частку в США протягом шести місяців, щоб уникнути заборони соціальної мережі TikTok в США.

Підприємець Ілон Маск виступив проти заборони TikTok у США. У суботу (20 квітня) Палата представників Конгресу США має проголосувати за законопроєкт, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати свою частку в соцмережі протягом шести місяців. В іншому випадку вона буде заборонена для використання в США.

“TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечитиме свободі слова та вираження поглядів”, – заявив Маск в соцмережі X (раніше Twitter), яку придбав 2022 року.

У багатьох відповідях на коментарі Маска щодо X висловлювалося занепокоєння, що заборона TikTok створить прецедент, який може бути використаний для інших соціальних мереж і сервісів обміну повідомленнями.

Згідно із законопроєктом, ByteDance буде видалено з магазинів додатків Apple і Google у США, якщо компанія не буде продавати додаток. Президент США може бути уповноважений визначати інші додатки як загрози національній безпеці, якщо вони контролюються країнами, які вважаються ворожими.