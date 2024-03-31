Американський мільярдер, власник Tesla та соціальної мережі X Ілон Маск зробив низку скандальних заяв щодо війни Росії проти України.

На його переконання, важливим залишається питання, чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря.

У соціальній мережі X Маск назвав “трагедією” України спроби “атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні та переваги в повітрі”.

“Будь-який дурень міг це передбачити. Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони… Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні. Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки зупинеться біля Дніпра, який важко подолати. Але якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса”, – заявив Маск.

На його переконання, важливим залишається питання, чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря.

“Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться”, – додав він.