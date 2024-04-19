Протягом останнього тижня, після прийняття мобілізаційного законопроєкту народними обранцями, соцмережа Тік-ток завірусилася новим трендом. Низка українських чоловіків , які не вступили до лав ЗСУ, запустили флешмоб “будні ухилянта”. Користувачі знімали і викладали відео з відпочинку, часто з-за кордону і називали себе ухилянтами.

Деякі чоловіки навіть присвятили ухиленню від мобілізації цілі оди.

Подібний контент швидко набирає переглядів та коментарів аудиторії. Іноді схвальних, а десь критичних, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди.

Синхронність появи цих пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію, зазначають у ГУР.

«Вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння», — Головне управління розвідки МО України.

У Центрі Протидії Дезінформації помітили цю операцію ще перед початком голосування за законопроєкт про мобілізацію. Власне вона була націлена на те, щоб зірвати мобілізацію в Україні і щоб Збройні Сили не отримали необхідну кількість резервів.

Росіяни мають чимало каналів зв’язку для маніпуляцій. І більшість з них — відкриті. В одному з них вже звітують про успішність тік-ток операції.

Тож нам потрібно покращувати нашу інформаційну гігієну та ретельно, особливо зараз, під час війни, перевіряти усе на що може натрапити наше око у соціальних мережах.