Він каже, що стріляв у прем’єр-міністра, бо не згодний з політикою уряду Фіцо.

Про це пише низка словацьких ЗМІ, зокрема, aktuality.sk.

Юрай Цинтула був порівняно відомим у Словаччині, здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також стверджується, що у 2016 році він нібито працював у приватній службі безпеки, звідки й має дозвіл на зброю.

Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали.

Як повідомив син ймовірного підозрюваного, у його батька є зброя, якою він законно володіє.

“Я абсолютно не уявляю, що батько хотів, що він планував, чому це сталося… Він не голосував за Фіцо. Це все, що я можу сказати з цього приводу”, — сказав син Цинтули та заперечив, що його батько лікувався у психіатричній лікарні.

У відео, яке поширюють у соцмережах, нібито Цинтула каже, що стріляв у прем’єр-міністра, бо не згодний з політикою уряду Фіцо.