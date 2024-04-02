В інтерв’ю посол наголосив, оскільки багато країн не причетні до ухвалення санкцій, то Росія все ще може імпортувати товари, мікрочипи або технології.

“Однак я можу вас запевнити, що є великий фокус на питанні обходу санкцій. Є також велика увага до товарів подвійного призначення, тому що ми знаємо, що є країни, які допомагають Росії. І ми наразі працюємо над новим пакетом санкцій проти Росії”, – сказав Дзадзо.

“Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і приватних осіб із третіх країн, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї. Санкції, безумовно, послабили Росію, але недостатньо. Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та іншої сировини, тому що ми дуже добре знаємо, що Росія більше не експортує газ і нафту до Європи, а експортує до Індії, Китаю тощо, і ми хочемо обмежити майбутні енергетичні доходи Росії”, – зазначив посол.

За його словами, “це нелегко, але ми знаємо, що Росія зазнає певних втрат, навіть якщо вони намагаються це приховати”.

Дзадзо також запевнив у продовженні перешкоджання Росії розвивати майбутні енергетичні проєкти та продовженні докладати зусиль, щоб зменшити доходи Росії від металів. Крім того, що стосується залежності від російського газу, посол зазначив, що на сьогодні частка російського газу в італійському імпорті впала до 2%, а до 2025 року має впасти до нуля.

“Тому є намір продовжувати запроваджувати нові санкції. Іноді це складно, але я вважаю, що все йде в правильному напрямі”, – сказав він.