Про це заявив депутат Андрєй Картаполов, озвучивши свій варіант того, як можна закінчити “свавілля з безпілотниками”.

Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться свавілля з безпілотниками“, — заявив Картаполов.

За словами російського депутата, окупанти продовжують відбивати ворожі атаки “в режимі повсякденної діяльності”. Він звинуватив ЗСУ в “терористичних методах ведення війни”. Ворожий генерал-полковник заявив:

Наші солдати на передовій та їхні товариші, які прикривають наше небо, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше атаки на територію РФ з боку України припинилися назавжди“.

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