Про це пише Reuters.

Було зазначено, що санкції будуть введені, якщо на такі дії будуть вагомі причини. Штати вважають, що російська економіка все більше перетворюється на воєнну та не бачить різниці між цивільними операціями та військовими.

“Ми розглядаємо потенційно жорсткіше посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії”, – розповіла міністерка фінансів США.

Діяльність банків у Росії призводить до великого ризику. На запитання про Raiffeisen Bank International з Австрії та UniCredit з Італії (найбільші європейські банки, що діють на території Росії), вона відповіла, що знає про домовленості між регулятором та главами цих банків, адже їм пояснили наскільки це ризиковано й краще діяти вельми обережно.

Нагадаємо, що така заява була проголошена на зустрічі міністрів фінансів країн “Великої сімки” в Італії. Після зустрічі в Італії створять план передачі коштів у формі звіту, в якому буде визначено використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні.