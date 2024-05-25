Міністри фінансів країн "Великої сімки" готують спільну заяву після зустрічі в Італії, в якій буде визначено використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg.

У тексті зазначається, що згідно з відповідними правовими системами активи Росії в національних юрисдикціях будуть заморожені до тих пір, поки РФ не відшкодує Україні завдану нею шкоду.

“Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України”, — йдеться у повідомленні.

Україна буде обговорена міністрами фінансів G7 у суботу, 25 травня. Христя Фріланд, міністр фінансів Канади, визнала прогрес у дискусіях щодо російських активів. Вона підкреслила, що G7 ще не досягли своєї мети, але вона має оптимістичну настанову щодо спільного комюніке.

Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодила конфіскацію доходів від російських активів на користь України. Зокрема було зазначено, що 90% коштів підуть на військову підтримку.