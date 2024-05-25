Угорщина блокує ухвалення законодавства, яке дозволило б Україні отримати від ЄС до 2 мільярдів євро на закупівлю озброєння за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Після тривалих дебатів країни Євросоюзу цього місяця ухвалили рішення використати прибутки від близько 190 мільярдів євро, які заморожені на російських активах у бельгійському депозитарії Euroclear, на закупівлю зброї для України.

П’ять учасників зустрічі послів ЄС 22 травня повідомили, що посол Угорщини виступив проти прискорення виплат для України, відмовившись від одностайної підтримки ЄС у цьому питанні.

“На даний момент вони блокують все, що пов’язано з військовою підтримкою України”, – сказав один зі співрозмовників FT.

Чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду щодо використання прибутку від заморожених російських активів, в якій частка фондів Брюсселя не буде витрачена на закупівлю зброї для України. Будапешт погодився не накладати вето, але затримує виконання планів, не підтримуючи необхідне законодавство.

Угорщина в цілому не заперечує, але виражає занепокоєння щодо автоматизації платежів. Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб вирішити ці проблеми до запланованої на липень виплати, країна відмовилася коментувати ці плани.

Угорщина раніше сповільнювала багато європейських рішень, що стосуються підтримки України. Однак, у кінцевому рахунку, Будапешт піддавався дипломатичному тиску з боку ЄС і Вашингтона, зокрема щодо пакету допомоги Києву на 50 млрд євро.