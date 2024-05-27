У Мадриді Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За словами українського лідера, відповідні суми зафіксовані безпековою угодою, яку сьогодні підписали Україна та Іспанія.

“Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги й на період до 2027 року – 5 млрд євро для України від Іспанії через Європейський фонд миру”, – сказав Зеленський.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.