Іспанський магазин одягу Gocco представив футболку з перекресленим прапором України. В соціальних мережах розповсюджуються негативні коментарі та скарги.

Іспанський магазин поширив анонс дитячої колекції одягу в соціальній мережі Facebook.

Gocco є лідером на ринку в секторі дитячого і молодіжного одягу, цю футболку випустили в новій літній колекції. Однак, під дописом одразу зʼявилось безліч скарг від українців і не тільки.

Коментатори не розділяють думку про “помилковий збіг”, а напряму вважають це пропагандою політичних поглядів.