Іспанський магазин поширив анонс дитячої колекції одягу в соціальній мережі Facebook.
Gocco є лідером на ринку в секторі дитячого і молодіжного одягу, цю футболку випустили в новій літній колекції. Однак, під дописом одразу зʼявилось безліч скарг від українців і не тільки.
Коментатори не розділяють думку про “помилковий збіг”, а напряму вважають це пропагандою політичних поглядів.
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