Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прокоментував можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка є на озброєнні піренейської країни.

Про це повідомляє El Periódico de Catalunya.

Коли в іспанського міністра спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву системи ППО Patriot, він уникнув прямої відповіді, відповівши, що Іспанія “продовжить робити все, що в її силах”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

“Іспанія вже надавала засоби протиповітряної оборони в минулому, і, звичайно, вона продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти українцям захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які щодня гинуть під (російськими. – Ред.) бомбардуваннями”, – сказав Альбарес.

Водночас він зауважив, що “ніколи не любив давати занадто багато пояснень того, що, коли і де дається”.

Як писало Financial Times, Іспанія та Греція перебувають під “сильним” тиском з боку союзників по ЄС та НАТО щодо надання Україні додаткових систем ППО.

Обом лідерам, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot та інші, такі як С-300, якими українська армія вже озброєна та має досвід роботи з ними, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною прямою загрозою.