Про це повідомляє агенція Ansa.
Маттео Сальвіні, віцепрем’єр-міністр та лідер партії “Ліга”, висловив свою незгоду стосовно позиції генсека НАТО.
“Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії.
Так само, як я повторюю, що “Ліга” виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни”, – заявив він.
Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні теж налаштований критично.
“Ми є невід’ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально”, – заявив він.
Для Таяні “вибір Києва – це вибір Києва”.
“Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру.
Повідомлення, що надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон”, – сказав Таяні.
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