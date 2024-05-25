Про це повідомляє агенція Ansa.

Маттео Сальвіні, віцепрем’єр-міністр та лідер партії “Ліга”, висловив свою незгоду стосовно позиції генсека НАТО.

“Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії.

Так само, як я повторюю, що “Ліга” виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни”, – заявив він.