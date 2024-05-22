Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначає, що використання переданих США озброєнь для завдання ударів по цілях на території Росії могло би завадити новому наступу РФ.

Про це він сказав виданню Financial Times.

Литвиненко закликає США скасувати «абсолютно несправедливу» заборону на використання українською армією зброї, яка надається Америкою, для завдання ударів по цілях на території Росії. На його думку, використання ракет дальнього радіуса дії та інших озброєнь, які постачають США, для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах може завадити новому наступу РФ.

«Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх (російські війська – ред.)… Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію», – наголосив секретар РНБО щодо ситуації на північному сході Харківської області.

Хоча у Путіна на цей момент «не має достатньої кількості військ», щоб захопити Харків, секретар РНБО не виключив, що Росія може спробувати захопити місто у майбутньому.

Перестановки у російському військовому керівництві, на думку Литвиненка, також свідчать, що російський диктатор «готується до тривалої і більшої війни із Заходом, з НАТО».

«Україна важлива, але це не кінцева мета. Він [Путін] не зупиниться на цьому», – наголосив Литвиненко.

Він також наголосив, що, окрім озброєння України та зняття обмежень на використання зброї для завдання ударів по цілях у Росії, союзники Києва мають посилити режим санкцій проти Кремля.