У Пентагоні не змінили своєї позиції щодо використання Україною озброєння, що надає США в рамках військової допомоги, заявили у відомстві.

Про це під час брифінгу сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

У неї спитали, чи змінив Вашингтон свій підхід, що полягає в тому, що Україна може застосовувати зброю США лише в межах своєї території, після початку наступу РФ на Харківщині.

Сінгх відповіла, що позиція країни залишилась незмінною.

“Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію”, – зазначила представниця Пентагону.

Вона зауважила, що США зробили свої прохання щодо цього приводу “досить публічними”.

Сінгх додала, що очільник Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з міністром оборони України Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.

“І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території”, – сказала вона.