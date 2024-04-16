Захист Ізраїлю від масового удару з Ірану став можливим завдяки допомозі Франції, Йорданії, Британії та США.

Це сказав президент Україні Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.

“Франція, Йорданія, Британія, США відреагували і допомогли з захистом Ізраїлю. Ізраїль сам не зміг би захиститися від такого масового, дуже потужного удару з іранської сторони. І тут, безумовно, залучена протиповітряна оборона, авіація, багато всього. Багато всього, чого, якщо чесно скажу, не вистачає в Україні”, — сказав він.

Президент наголосив, що захист Ізраїлю продемонстрував, що союзники діють не лише на словах, а й на ділі.

“І це важливий сигнал всім. Україна захищає небо самостійно. Безумовно, у нас є союзники в тому, що нам дають ту чи іншу техніку. Але у нас її дефіцит. Але найголовніше, що Ізраїль не сам захищався, а був і союзницький захист. Так ось, якби союзницького захисту не було, сьогодні було б велике кровопролиття, було б дуже багато смертей”, — сказав Зеленський.

Зеленський також нагадав про недавню атаку на Трипільську ТЕС, підкресливши нестачу засобів оборони.

“Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники в тому числі й країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці. І це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну”, — сказав Зеленський.

Президент поділився своїми думками щодо допомоги від США, яку, на його думку, Україні досі не вистачає, і закликав пришвидшити ухвалення відповідних рішень у Конгресі.

“Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога”, — сказав він.

Нагадаємо, що повідомлялось про збиття кількох іранських безпілотників військами США та Великої Британії.