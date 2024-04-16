За словами президента України, російські війська змогли знищити Трипільську ТЕС, тому що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю PBS.

Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

“Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі”, – сказав президент та додав, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але “з нею у нас дефіцит”.

“Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля”, – розповів Зеленський..

Напередодні український лідер після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від ударів РФ, як і Ізраїлю – під час іранських обстрілів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.