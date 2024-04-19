Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після неформального саміту Європейської ради заявив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Про це повідомляє РАР.

Прем’єр-міністр Польщі підкреслив, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, були питання безпеки, особливо важливі з польського погляду.

“Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками”, – зазначив Туск.

За його словами, Німеччина передає Україні ще один комплект батарей Partiot і закликала інші країни, які мають такі можливості, приєднатися до цієї ініціативи. Однак прем’єр підкреслив, що звернення Берліна не стосується Польщі, оскільки в країни не вистачає Partiot, щоб поділитися.

Глава польського уряду наголосив, що підсумки саміту містили положення, яке зобов’язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Він також підкреслив, що ситуація на українському фронті критична, і найближчі тижні можуть вирішити долю війни.

“Ми чекаємо, коли американці ухвалять рішення про $60 млрд для України. Це має вирішитися протягом двох днів, але знак питання досі висить у повітрі”, – висловився він.