Уряд ухвалив постанову, якою підвищив на 70 тисяч гривень виплати військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Тепер, окрім зарплати у 20—25 тисяч гривень та бойових доплат в 100 тисяч гривень, військові мають право на 70 тисяч гривень доплати — за кожні 30 днів на передовій.

Ці гроші зможуть отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника — зокрема на території між позиціями російської армії та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.

Таким рішенням Уряд виконав постанову Верховної Ради, яку народні депутати ухвалили вчора.