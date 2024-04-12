Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Тепер, окрім зарплати у 20—25 тисяч гривень та бойових доплат в 100 тисяч гривень, військові мають право на 70 тисяч гривень доплати — за кожні 30 днів на передовій.
Ці гроші зможуть отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника — зокрема на території між позиціями російської армії та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.
Таким рішенням Уряд виконав постанову Верховної Ради, яку народні депутати ухвалили вчора.
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