Пункт про демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію через недопрацюванння. Новий закон про демобілізацію буде містити коефіцієнти, згідно з якими розраховуватимуть термін служби військовослужбовця і його право на демобілізацію.

Про це сказав народний депутат від фракції «Слуга Народу» Юрій Камельчук.

За його словами, пункт про демобілізацію прибрали із закону про мобілізацію після консультацій з Генштабом.

Нагадаємо, що законопроект про мобілізацію вже ухвалено.

«Зараз цю норму з багатьма правками нажаль неможливо підтримати. І вчора на зустрічі з керівником Генштабу ми, фракція «Слуга народу», говорили, що буде подаватися окрема версія законопроекту, яка буде регулювати сам ці моменти. Тому що є багато нюансів відносно того, які мають бути коефіцієнти відносно завдань, які виконує військовослужбовець: чи він на нулі, чи трохи далі, чи глибоко в тилу. Тому це буде різний підхід до демобілізації. Тобто це має бути, але має бути справедливо», — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні речник речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав, що Генштаб є ініціатором виключення питання демобілізації з урядового законопроєкту, оскільки вважає, що це сприяє уникненню “ухвалення поспішних рішень”.

“Були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози та ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Але треба розуміти, що ескалація російської агресії продовжується”, — зазначив Лазуткін.