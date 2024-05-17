Йдеться про таких чиновників:

Азархіну Олександру Костянтинівну;

Васькова Юрія Юрійовича;

Юрченко Ганну Станіславівну.

Остання, перебуваючи на посаді у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, займалася питаннями європейської інтеграції.

9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. У парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими зараз займається Кубраков, на два міністерства. Про звільнення Кубракова з Кабміну не йдеться, його можуть понизити у посаді.

Того ж дня парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

14 травня уряд призначив Василя Шкуракова виконувачем обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.