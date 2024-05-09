Так вважає нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, про це він сказав у коментарі Суспільному:
«Нароним депутатам було подано це як розділення міністерств на два, але не секрет, що в пана Кубракова є погані відносини з Офісом Президента, тому його давно намагалися зняти», — заявив Железняк.
Також Железняк сказав, що в кулуарах Верховної Ради говорять про те, що на місце Кубракова можуть призначити заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу. Також в обговореннях фігурує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Замість міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого теж сьогодні звільнила ВР, призначити можуть його першого заступника Тараса Висоцького, сказав Железняк.
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