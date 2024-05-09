Кубракова може замінити заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков мав погані стосунки з Офісом Президента, через що і позбувся посади.

Так вважає нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, про це він сказав у коментарі Суспільному:

«Нароним депутатам було подано це як розділення міністерств на два, але не секрет, що в пана Кубракова є погані відносини з Офісом Президента, тому його давно намагалися зняти», — заявив Железняк.

Також Железняк сказав, що в кулуарах Верховної Ради говорять про те, що на місце Кубракова можуть призначити заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу. Також в обговореннях фігурує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Замість міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого теж сьогодні звільнила ВР, призначити можуть його першого заступника Тараса Висоцького, сказав Железняк.