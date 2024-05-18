Про це хакер написав у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що з 18 травня застосунок Резерв+ буде доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market. Він дозволяє оперативно оновлювати дані та отримувати доступ до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку можна переглянути інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також у повідомленні додали, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Було зазначено, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Попри обіцянки про захист інформації, мобільний застосунок Резерв+ виявився переробленим додатком для школи. Наразі в соціальних мережах активно обговорюють незахищеність даних осіб, що авторизувались в додатку.

Окрім того, застосунок Резерв+ не працює закордоном, про це Межа розповіла раніше.