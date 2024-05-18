Межа перевірила можливість завантаження Резерв+ у Великій Британії – спроба виявилась безуспішною.

Раніше стало відомо, що з 18 травня застосунок Резерв+ буде доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market. Він дозволяє оперативно оновлювати дані та отримувати доступ до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку можна переглянути інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Як виявилось, з-за кордону встановити додаток – неможливо.

Нагадуємо, що з 18 травня всі військовозобов’язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів до 16 липня включно. Необхідно вказати мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (якщо є). Під час оновлення даних направлення на ВЛК не видається, але може бути виписане у разі потреби пізніше. Можна оновити дані будь-яким зручним для вас способом.