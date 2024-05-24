Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

“Росіяни, заходьте! Тут у нас тільки тероборона без бойового досвіду. І мінування мінімальне, аби ніжки свої не пошкодили”, – обурюється нардепка.

При цьому, зазначає Безугла, під керівництвом Головкома Залужного, Сирський відповідав за Харківщину як командувач ОСУВ “Хортиця” з літа 2022 року. За її словами, він звільняв Харківщину, і це була “дуже успішна операція, авторський проєкт, але після звільнення Сирський не подбав про укріплення кордону та сталість оборони”.

“На жаль, Залужний зі своєї висоти взагалі не вникав у такі деталі. Він не виїжджав, не перевіряв і не контролював взагалі, а Сирський… Чесно кажучи, я не можу зрозуміти їхню логіку. Це байдужість, чванство чи робота на ворога? Але такий у нас генералітет у переважній більшості.

Потрібно молодь в управління армією. Прямо зараз. Це криза“, – підсумовує Мар’яна Безугла.