У ТЦК зазначають, що Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди", якого добу тримали без зв'язку у центрі комплектування, довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Напередодні Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

“Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина: службовими особами ДПС України складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП”, – йдеться у повідомленні.

ОК “Південь” нагадує, що, відповідно до норм чинного законодавства, військовозобов’язані повинні оновити свої дані у районних ТЦК та СП. Дія закону поширюється на усі відповідні категорії громадян.

Народна депутатка, членкиня фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла також прокоментувала інцидент:

Тим часом головний редактор “Економічної правди” Дмитро Дєнков повідомив, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і долучиться до бажаного підрозділу.

“Ми порозумілися з Білгород-Дністровським ТЦК, і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант”, — написав Дєнков.